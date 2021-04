«Tornare in classe utile per verifiche e interrogazioni»

I RAGAZZI

MACERATA Mercoledì si torna in classe. Gli studenti delle scuole superiori andranno in presenza al 50%. «La riapertura della scuola è arrivata all'improvviso - afferma Leonardo Simoncini di Tolentino, studente del quinto anno del Liceo classico, rappresentante dell'Istituto d'istruzione superiore Filelfo e presidente della Consulta provinciale degli studenti di Macerata fortunatamente i dati dei contagiati sembra che siano leggermente calati in questa settimana così ci hanno permesso di entrare nella zona arancione e questa è una fortuna. Certo è che ci siamo trovati tutti un po' impreparati. Le direttive ministeriali, comunque, erano chiare, in zona arancione le scuole si riaprono. Tutto però è arrivato all'improvviso, dobbiamo riorganizzarci. Credo inoltre, in tutta onestà, che oggi sia poco rilevante la presenza o meno per i maturandi perché alla fine il lavoro è stato svolto in prospettiva della didattica a distanza. Il ritorno potrebbe essere utile al rafforzamento di determinati contenuti che si sono svolti durante l'anno scolastico, quindi per le interrogazioni e verifiche».

La presenza

La presenza in aula e gli stop con la dad, per Leonardo Simoncini, possono aver procurato delle problematiche a livello organizzativo ai ragazzi. «Chi è abituato come me dice - ad un certo ordine questo sconvolgimento provoca, magari, delle destabilizzazioni effettive. Uno si fa un piano mentale per il 7 aprile preparando determinate materie poi arriva il cambiamento che sconvolge un po' i piani scolastici, come del resto è successo nel corso dell'anno. Non è certamente una bella condizione quella degli studenti di quest'anno. Per me la preparazione di uno studente in presenza o in dad è soggettiva, dipende da tanti fattori, dalla personalità del ragazzo e dalle capacità dell'insegnante di applicare un determinato metodo di insegnamento di didattica a distanza. Comunque oramai siamo collaudati e pronti a tutto».

c. pass.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA