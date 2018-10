Tonno e Salmone raddoppia e apre nel cuore della città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA RISTORAZIONE MACERATA «Una pazzia aprire nel centro storico? Ma no, noi siamo come i salmoni risaliamo la corrente». Con una battuta Lidia Cappelli, titolare di Tonno e Salmone' ristorante specializzato nel sushi e sashimi aperto in vicolo Ferrari, da Civitanova dove ha già un analogo locale ha deciso di investire nel capoluogo. «Non so se è una scommessa nel momento in cui tanti scappano dal centro di Macerata sottolinea la Cappelli- però dico che bisogna crederci in questi centri storici che, non solo qui, rischiano altrimenti di...