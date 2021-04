TOLENTINO «Vogliamo continuare a far vivere il centro storico». Con questo spirito le due cugine Loredana Mogliani e Daniela Santecchia, titolari del negozio di abbigliamento da donna Michelina a Tolentino, hanno dato un sapore diverso alla zona rossa che le ha costrette a chiudere i battenti per diverse settimane. Anziché restare con le mani in mano, hanno fatto della difficoltà una opportunità, lanciando un segnale di speranza ai clienti ed agli altri commercianti con il rinnovo del loro locale nel periodo della chiusura forzata.

L'obiettivo

«Abbiamo voluto mostrare positività - dicono - e cercare di dare più lustro ad un centro storico sempre meno vissuto, sia dopo il sisma che ancor più con la pandemia. Noi siamo sempre state in centro, da quando nel 1987 abbiamo gestito la merceria che portava lo stesso nome del negozio attuale, in piazza della Libertà, fino a quando nel 2012 abbiamo cambiato settore. Crediamo nel cuore della città e questa è una luce che abbiamo riacceso con la speranza che anche gli altri commercianti decidano di ridare slancio a questa zona». Una decisione importante, soprattutto in un periodo in cui il lavoro è sceso per tutti, ma il messaggio delle due commercianti ha dato speranza anche ad altre attività del territorio: «Ci siamo rivolte solo ad artigiani locali con cui siamo riuscite a creare un locale ispirato all'arte dove, quando la situazione sarà tornata normale, ci piacerebbe accogliere gente non solo per la vendita, ma anche per eventi culturali».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA