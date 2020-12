TOLENTINO Tutte le attività commerciali, professionisti ed associazioni registrate al sito http://shop.vivitolentino.it possono ritirare gratuitamente le vetrofanie nella sede della Pro loco Tct in piazza della Libertà. Le vetrofanie rappresentano un altro tassello del piano di comunicazione e promozione della sezione commerciale del sito vivitolentino, fortemente voluto e progettato da tempo dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco Tct per supportare il commercio locale che oggi più che mai necessita di essere valorizzato e promosso. L'idea è quella di creare un percorso volto a valorizzare le vie dello shopping, del gusto e del benessere della città. «Gli utenti - spiega il Comune - possono scoprire prodotti e servizi sulle vetrine online, recarsi poi direttamente in negozio per acquistare con il calore di un sorriso di un nostro esercente concittadino. La vetrofania riporta sia un Qr-Code che rimanda al sito shop.vivitolentino.it che l'hashtag #unmilionepertolentino siamo noi a scegliere!. Lo slogan # unmilionepertolentino, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica a preferire acquisti nei negozi locali, piuttosto che negli e-commerce delle solite multinazionali. Stimando un acquisto medio per Natale di 100 euro a cittadino, moltiplicati per almeno 10.000 persone si potrebbe spostare a vantaggio delle nostre attività locali un milione di euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA