TOLENTINO Partono per un viaggio alle isole Mauritius ma appena atterrati viene comunicato loro che non tutti i passeggeri italiani possono scendere: bloccati cinque ore in aereo. L'odissea hanno vissuta i passeggeri di un volo Alitalia partito domenica sera dall'aeroporto di Roma e atterrato ieri mattina nelle isole dell'Oceano Indiano. Tra loro anche una donna di Tolentino in viaggio con il marito e le due figlie minori. Dalle Mauritius infatti non avevano dato nessuna comunicazione, al momento della partenza, di un'ordinanza che non permetteva la discesa dei passeggeri italiani. Una volta arrivate a destinazione, tutte le persone a bordo dell'aereo hanno dovuto attendere ben cinque ore, dopo le dieci di viaggio, all'interno del velivolo per capire cosa sarebbe successo. Alla fine, le autorità locali, dopo aver sottoposto a controllo tutti i passeggeri, hanno fatto scendere gli italiani provenienti dal centro e sud Italia ma non quelli del nord. Sono tornati indietro circa 40 passeggeri del Veneto e della Lombardia. L'Unità di Crisi della Farnesina ha seguito direttamente la vicenda e ha predisposto il rientro dei passeggeri del nord Italia. La cittadina maceratese e la sua famiglia invece sono potuti invece scendere e dopo una vacanza iniziata non nel migliore dei modi si stanno ora godendo il sole e la tranquillità delle Mauritius.

a. b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA