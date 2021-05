TOLENTINO L'amministrazione comunale ha ritenuto di dare inizio al processo di riorganizzazione della polizia locale tenendo conto delle nuove attività affidatele dalle recenti disposizioni di legge. Il sindaco Giuseppe Pezzanesi, su proposta dell'assessore Giovanni Gabrielli e del comandante David Rocchetti, insieme a tutta la giunta, ha deliberato di istituire un Reparto cinofilo. Nello specifico, l'acquisto del cane e il completo addestramento su tutte le sostanze e l'addestramento del conduttore. Prevista una spesa complessiva di 10.440 euro. «È bene ricordare afferma il comandante Rocchetti che gli agenti della polizia locale di Tolentino sono attivamente impegnati, ogni giorno, oltre che nelle attività ordinarie, anche in quelle riguardanti la sicurezza urbana e quindi diventa molto utile e funzionale l'apporto di un'unità cinofila». «L'impiego di cani, addestrati per compiti di prevenzione precisa il sindaco Giuseppe Pezzanesi - trova applicazione nei servizi di prossimità, nel controllo dei parchi e delle aree verdi in genere, nel controllo dei mercati, nelle manifestazioni ed eventi che richiamano un numero rilevante di persone e nel controllo delle aree e degli immobili connotati da marginalità». «L'intento principale conclude l'assessore Gabrielli - è quello di avere strumenti di prevenzione sempre più funzionali».

