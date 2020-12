TOLENTINO Il taglio del cinquanta per cento dell'

affitto a quelle attività commerciali che operano nei settori per i quali il governo ha disposto limitazioni e l'obbligo di chiusura per ragioni di contenimento della diffusione del Coronavirus e che operano in locali di proprietà del Comune. Il provvedimento è stato adottato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Pezzanesi per alleviare almeno in parte i forti disagi e le difficoltà a cui stanno andando incontro da mesi gli operatori. La riduzione del 50% del canone di affitto riguarda locali ad uso non abitativo di proprietà del Comune in forza di regolari contratti di locazione. Come detto, il provvedimento intende mitigare le difficoltà economiche derivanti dai provvedimenti limitativi dello svolgimento delle attività economiche in particolare di bar, pub, ristoranti, sale da ballo etc., adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione del Covid-19. La riduzione decorre dall'entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di ministri del 13 ottobre scorso fino al termine del periodo di emergenza, salvo naturalmente eventuali proroghe. Qualora i canoni di locazione fossero stati pagati anticipatamente, gli importi non dovuti saranno portati in riduzione di quanto dovuto per i mesi successivi. La misura di sostegno adottata dal Comune si aggiunge alla serie di provvedimenti adottati a livello di governo centrale in questi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA