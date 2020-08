TOLENTINO «Il mondo della scuola nel maceratese oltre a dover fare i conti con il Covid è costretto a superare le criticità dovute ai ritardi nella ricostruzione, alla cronica carenza di personale e di risorse che mette a rischio anche il trasporto scolastico». È un appello accorato quello che Loredana Riccio, candidata alle Regionali nella lista del Pd per la provincia di Macerata, lancia alle istituzioni affinché la scuola possa ripartire in sicurezza e con la capacità di dare continuità alle lezioni. «Tutti i soggetti coinvolti spiega la Riccio - devono fare la loro parte affinché questo avvenga e affinché il tutto resti al riparo da un'emergenza sanitaria che non deve essere comunque dimenticata o sottovalutata. Non ci possiamo permettere un altro anno di didattica a distanza e scuole chiuse». Proprio per fare il punto, nei giorni scorsi, la Riccio e il Pd di Tolentino hanno effettuato una ricognizione sullo stato delle scuole cittadine in un incontro che ha consentito di ascoltare la voce del personale docente, amministrativo e Ata, nel corso del quale sono emerse diverse criticità che sono state opportunamente segnalate alle istituzioni competenti. I problemi più evidenti sono stati riscontrati a causa dell'accorpamento di classi, «come ad esempio, al liceo classico di Tolentino, dove le classi sfiorano i 30 alunni, peraltro in aule non idonee al distanziamento fisico. E dove gli spazi ci sono aggiunge la Riccio le aule sono poco funzionali come nello stabile industriale che ospita gli altri licei in attesa della realizzazione, in un incomprensibile ritardo rispetto ai tempi prefissati, del Campus scolastico. I ragazzi seguono lezioni in queste condizioni da più di tre anni».

