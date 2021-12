TOLENTINO Guarita la minore di Tolentino che era risultata positiva alla variante Omicron nelle scorse settimane, dopo essere tornata dal Sudafrica dove vive con suo padre e suo fratello. A darne notizia è stata la mamma che, venerdì, con una foto sui social, ha annunciato il tampone negativo della figlia e la fine della quarantena sua e del bambino. «Tanta confusione per nulla - dice - . La positività è durata molto poco e mia figlia è stata sempre bene. Vorrei solo ringraziare le persone che hanno avuto un pensiero per noi tutti i giorni e Ilenia Brinciotti che è un'infermiera davvero unica». La mamma della minore, subito dopo che la notizia della positività della figlia si era diffusa, era intervenuta per difendersi dagli attacchi ricevuti sui social a seguito del rientro dei suoi figli dal Sudafrica. In tanti, infatti, noncuranti della situazione della famiglia di Tolentino, avevano scritto che sarebbe stato meglio se i due bambini fossero rimasti in Sudafrica. La mamma aveva invece spiegato che erano tornati per trascorrere le feste con lei, visto che ogni tre mesi hanno diritto al ricongiungimento familiare. Oltre a questi attacchi, però, sono state tante le persone che hanno mostrato vicinanza alla donna e ai suoi figli nel periodo della quarantena.

