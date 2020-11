TOLENTINO Dopo aver riscontrato nei giorni scorsi, la positività al Covid-19 di un proprio dipendente in congedo per malattia nel proprio domicilio, in collaborazione con il Distretto sanitario e il dipartimento di prevenzione di Macerata, l'amministrazione dell'Asp di Tolentino (Azienda pubblica di Servizi alla persona che gestisce una delle più grandi residenze per anziani della provincia) in stretto contatto con l'amministrazione comunale, ha attivato uno screening straordinario a tappeto con tamponi rapidi e molecolari, per un totale di oltre 330 test somministrati in meno di 24 ore dalle coordinatrici della struttura Katia Torresi e Eleonora Peretti, per tutti i pazienti e lavoratori. Fortunatamente, dopo aver preso visione dei referti, i vertici aziendali confermano che anche questa volta il risultato è stato di totale negatività sia dei test rapidi che dei molecolari, a conferma che il virus si è fermato fuori dai cancelli protetti della struttura di Tolentino che ospita tra i vari nuclei, oltre 120 utenti anziani. «La direzione, il presidente, il Consiglio di amministrazione e gli operatori, che ringrazio, stanno facendo un grande lavoro e il risultato deriva proprio dalla sinergia di una squadra affiatata e professionale dice il sindaco Giuseppe Pezzanesi -. Un ringraziamento va anche al dottor Falcitelli e all'Asur che seppur tra mille problematiche, facilmente comprensibili, lavorano con grande attenzione. Non dobbiamo abbassare la guardia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

