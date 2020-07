Tolentino-Campus è un'opera gemella I lavori nel 2021

IL PROGETTO

MACERATA «Confermata la costruzione della nuova fermata Tolentino-Campus scolastico. Nei prossimi mesi sarà firmata la convenzione con Rfi per dare il via alla realizzazione di questa struttura analoga a quella inaugurata oggi, al servizio degli studenti». L'assessore Angelo Sciapichetti ribadisce l'impegno per la realizzazione di questa fermata gemella di quella di Vallebona, coi lavori che inizieranno nel 2021. «La Tolentino-Campus scolastico è già finanziata con un impegno di spesa a totale carico della Regione di 1,35 milioni di euro afferma- e sarà costruita in contrada Pace, area urbanizzata all'indomani degli eventi sismici del 2016, destinata a un ulteriore sviluppo residenziale e di servizi. Ospita già il centro direzionale e commerciale Tolentino Retail Park. In futuro è previsto l'insediamento del nuovo Campus scolastico che ospiterà gli attuali istituti Filelfo e l'Ipiar Frau, con un'utenza di circa mille studenti». La zona è servita da linee di trasporto pubblico urbano e locale che sosta a 250 metri dal futuro sito ferroviario. «L'impegno sulla Civitanova-Albacina non è solo concentrato sull'interno di questa tratta ricorda sempre Sciapichetti- ma pure sull'area costiera. Abbiamo iniziato a creare le condizioni e mettere le fondamenta anche per la fermata dei treni che viene richiesta da Civitanova al servizio sia del palazzetto dello sport che della vicina fiera e centro commerciale. Anche qui, assieme al consigliere regionale Micucci, stiamo lavorando per far sì che questa struttura possa essere realizzata in tempi non biblici». Lungo i quasi 95 chilometri delle strada ferrata che va dalla costa alla montagna sono numerosi i passaggi a livello che spesso sono di intralcio alla circolazione automobilistica. Rfi ha annunciato che entro il 2030 saranno eliminati.

m. g.

