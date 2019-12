Tenta di violentare una studentessa choc in centro, marocchino arrestato

L'ALLARME

MACERATA Diciannovenne aggredita in centro da un marocchino in Italia senza fissa dimora, che le tappa la bocca e tenta di violentarla in un vicolo. Arrestato dalla polizia l'uomo, un trentatreenne, che era da pochi giorni uscito dal carcere. Ora si trova rinchiuso a Montacuto, accusato di tentata violenza sessuale. L'episodio choc, che ha scosso profondamente la comunità di Macerata, è avvenuto l'altra notte, intorno alle 2, in pieno centro storico.

L'aggressione

La ragazza, una studentessa di 19 anni, residente a Macerata, era tornata a casa per le festività natalizie. L'altra sera aveva deciso di trascorrere una serata insieme ad un gruppo di amici in un locale del centro e, intorno all'una e mezzo, stava tornando a casa. Si trovava poco distante dalla sua abitazione, in vicolo Squarcia, traversa di via Don Minzoni, quando improvvisamente è stata avvicinata da un uomo, uno sconosciuto. Si trattava proprio del marocchino di 33 anni, pluripregiudicato per reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in Italia senza fissa dimora, uscito alcuni giorni fa dal carcere di Firenze.

La ricostruzione

L'uomo, secondo quanto è stato ricostruito sulla base della testimonianza della vittima, ha raggiunto la giovane studentessa alle spalle. L'ha bloccata, tenendola ferma con violenza e le ha messo una mano davanti alla bocca per non farla urlare. Nel frattempo, mentre la stringeva con violenza inaudita, ha cominciato a dirle una serie di frasi a sfondo sessuale, manifestandole senza ritegno l'intenzione di avere un rapporto con lei. La giovane, intanto, cercava, invano, di divincolarsi con tutte le sue forze ma il marocchino continuava a tenerla immobilizzata. Alla fine, dopo vari tentativi, la studentessa è riuscita a liberarsi. Si è girata, è riuscita a vedere bene in volto il suo aggressore e ha cominciato ad urlare, il più forte possibile. A quel punto, il marocchino ha avuto un attimo di esitazione. La ragazza si è liberata dalla presa e ha cominciato ad urlare aiuto! a squarciagola e a correre verso casa sua, distante soltanto pochi metri dal luogo dell'aggressione. Una volta al sicuro la diciannovenne ha chiamato la polizia, dicendo di essere stata vittima di una aggressione di natura sessuale da parte di uno sconosciuto che l'aveva bloccata in un vicolo.

Le ricerche

Erano circa le 2 quando è arrivata la segnalazione alla sala operativa della questura. Sul posto sono arrivate immediatamente le volanti della questura. L'intervento pressoché immediato della polizia è stato garantito dal dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore Antonio Pignataro in occasione delle festività natalizie, con il rafforzamento dei servizi di prevenzione al fine di assicurare alla cittadinanza la massima sicurezza durante le festività. Gli agenti, dopo aver raccolto in pochissimo tempo la testimonianza della vittima, hanno cominciato a rastrellare tutte le vie e i vicoli del centro storico alla ricerca del marocchino.

L'individuazione

Nel giro di pochi minuti lo hanno individuato, sulla base della descrizione della giovane studentessa, e bloccato. Si trovava in via don Minzoni. È stato fermato e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto. Come si diceva, il trentatreenne era stato scarcerato alcuni giorni fa dal carcere di Firenze. L'arrestato è stato ristretto presso il carcere di Montacuto, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. «Ancora una volta si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Macerata - la città di Macerata si è mostrata sicura. Le forze di polizia hanno dato una risposta immediata traendo in arresto un pluripregiudicato clandestino resosi responsabile di uno più terribili reati commesso ai danni di una giovanissima studentessa maceratese che stava trascorrendo le vacanze natalizie in famiglia. L'obiettivo è restituire alla città di Macerata, conosciuta come città della pace, la sicurezza e la tranquillità che merita».

Chiara Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA