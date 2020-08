Tempo scaduto per le liste ora è caccia all'ultimo voto

LE COMUNALI

MACERATA Dai 552 candidati di ieri si è arrivati a 554 candidati consiglieri comunali: la candidata sindaco Laura Gianfelici ha rinunciato alla corsa in tale veste per presentarsi come consigliere nella lista civica di Deborah Pantana. Infine l'Udc ha chiuso la lista con 32 nomi, per errore ne aveva comunicati 31: mancava il nome di Paola Tirabasso.

I cambi

Ce ne sono per tutti i gusti, anche per quelli che cambiano preferenze a breve termine passando dal centrodestra al centrosinistra con grande facilità di movimento. Anche per il percorso inverso, l'agilità è la stessa. L'Udc è ora nel centrodestra e l'ex assessore al bilancio della giunta Carancini è ora il capolista. Peraltro il protagonista - si parla di Marco Caldarelli - nell'ultimo Consiglio comunale ha anche tessuto le lodi del primo cittadino uscente. Speriamo che non sia stato Ricotta - giusto per fare una battuta - la causa del cambio di rotta dell'Udc. C'è invece chi, un paio di settimane fa, si è presentata a una conferenza stampa di Deborah Pantana che annunciava una sua lista civica nel centrodestra ed oggi corre con una lista di centro ma a sostegno del centrosinistra. Il centro è il centro, è un attimo aggiungere un particolare come centrodestra o centrosinistra.

Le storie

Con cinquecento e passa candidati ci sono anche le omonimie come quelle delle due Alessandra Machella: la musicista e assistente sociale si candida con il Pd a sostegno di Ricotta, la commerciante si candida con la civica Macerata Lavora a sostegno del candidato sindaco Micarelli. Poi ci sono i fratelli contitolari del bar Cavour: Laura Orazi si candida con la Lega per Parcaroli, Ulderico con i renziani a sostegno di Ricotta. Sono cinque i candidati sindaco. Ecco i loro nomi elencati secondo l'ordine alfabetico: Roberto Cherubini, Alberto Cicarè, Gabriele Micarelli, Sandro Parcaroli, Narciso Ricotta. In loro sostegno complessivamente 21 liste con i candidati alla carica di consigliere comunale. Questo il dato ufficiale che risulta dalla documentazione presentata al Segretario generale del Comune, Paolo Cristiano, alle ore 12 di ieri, giorno di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Spetta ora alla Commissione elettorale circondariale verificarne la regolarità ed ammetterle alla competizione elettorale di settembre. Il lavoro della commissione, impegnata nel controllo della documentazione, del numero delle firme dei sottoscrittori, dei certificati, degli atti e di tutti i documenti allegati.

La documentazione

La documentazione depositata contiene, tra l'altro, i nominativi dei candidati proposti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascuno, il contrassegno di identificazione, il documento programmatico amministrativo, che verrà successivamente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune e la dichiarazione preventiva dell'ammontare delle spese elettorali che i candidati intendono sostenere. Verificata la regolarità, la Commissione elettorale, attraverso il sorteggio, assegnerà a ciascuna di esse un numero progressivo secondo il quale compariranno sia nei manifesti elettorali che nelle schede di voto. Vediamo in dettaglio quali sono le liste presentate a sostegno di ciascun candidato sindaco espresse secondo l'ordine alfabetico: con Roberto Cherubini MaceratAmica, Macerata per l'Ambiente, Movimento 5 stelle. Con Alberto Cicarè Potere al Popolo e Strada Comune. Con Gabriele Micarelli Macerata Lavora. Con Sandro Parcaroli Civici per il Popolo della Famiglia, Forza Italia , Fratelli d'Italia, Lega, Macerata Libertas Unione di Centro, Nuovo Cdu Cristiani democratici uniti, Sandro Parcaroli sindaco. Con Narciso Ricotta le liste I moderati per Ricotta, La Città di Tutti, La nostra Città, Macerata Bene Comune, Macerata Insieme, Macerata Rinnova, Italia Viva e Pd.

Luca Patrassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA