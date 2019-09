Telelaser nelle strade a rischio e più controlli con l'etilometro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA PREVENZIONEMACERATA Non solo controlli ma soprattutto sicurezza. Sulla strada, in occasione di manifestazioni ed eventi, per l'anno scolastico che si avvia. Con un obiettivo: spostare il più possibile vigili urbani sul territorio, in strada, diminuendo la presenza interna, grazie all'adozione di nuovi software che consentiranno una velocizzazione del lavoro di ufficio. L'attivitàIn particolare il corpo, guidato da poco tempo dal nuovo comandante Danilo Doria, si sta concentrando sul potenziamento delle pattuglie che controllano le vie di...