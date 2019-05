Tecnologie, uomini e strutture prende forma la nuova sanità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀMACERATA In partenza i lavori per l'installazione di due risonanze magnetiche negli ospedali di Macerata e di Civitanova. Approvati i progetti esecutivi, l'Area Vasta 3 dell'Asur conta di portare a termine le operazioni entro l'estate. Operazioni particolarmente attese perché si tratta di apparecchiature che vanno a migliorare la qualità dei servizi con tecnologie di ultima generazione e perché i nuovi strumenti permetteranno di abbattere i tempi necessari per le varie prestazioni consentendo di rispondere in tempi rapidi a un...