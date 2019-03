Tassa di soggiorno avanti tutta per Macerata è il settimo anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL FOCUSMACERATA Tassa di soggiorno turistica applicata in diversi Comuni della provincia. Ma che non scalfisce la voglia di fare vacanze nei nostri territori. Del resto il costo aggiuntivo va dai cinquanta centesimi all'euro, a seconda delle strutture, e si paga solamente per i primi giorni di soggiorno. Non solo questo non ha frenato la corsa dei vacanzieri verso il Maceratese ma, in un caso, quello di Macerata che l'ha applicata sin dal lontano 2013, ha portato al raddoppio degli introiti derivanti da presenze turistiche nelle strutture...