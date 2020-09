Task force di 25 vigili urbani schierata nell'area del campus

LA VIABILITÀ

MACERATA Comando della Polizia locale al lavoro per regolamentare la viabilità in vista dell'inizio dell'anno scolastico al Campus scolastico Alighieri Mestica. La cartellonistica che indica il percorso verso le strutture, infatti, è già stata posizionata nei punti strategici per agevolare la circolazione stradale. Confermate le modifiche apportate fin dallo scorso anno in via Roma all'altezza delle intersezioni con via Gasparri e via Spalato che istituiscono, per chi scende in direzione Sforzacosta, l'obbligo di dare la precedenza alle auto che si immettono in queste due vie.

Sono 25 le unità operative della Polizia locale che lunedì 14 settembre presiederanno strade e incroci nell'area del campus per garantire sicurezza e fluidità della circolazione per cui rimane valida l'ordinanza emessa dal Comando della Polizia locale lo scorso 7 gennaio in occasione dell'apertura delle nuove scuole, che dispone inoltre limitazioni e obblighi sia nelle strade interne all'area scolastica che in quelle limitrofe.

Tra le varie disposizioni il provvedimento prevede in viale Giorgio Pagnanelli (la strada interna che attraversa il Campus e collega via Roma-piazzale Velardi con via Prezzolini) l'istituzione del divieto di transito fatta eccezione per i veicoli di pubblica utilità, autobus e scuolabus, veicoli a servizio degli invalidi e auto che espongono apposito pass rilasciato al personale scolastico. L'ordinanza prevede poi il divieto di transito in piazzale Velardi fatta eccezione per gli autobus urbani ed extraurbani sull'area destinata alla nuova fermata del Trasporto Pubblico Urbano e l'istituzione del senso unico di marcia con direzione via Roma-via Pagnanelli.

In via Prezzolini l'ordinanza prevede la realizzazione di un parcheggio parallelo all'asse della carreggiata sul lato destro a salire del tratto compreso tra l'incrocio con via Caduti delle Forze dell'Ordine e l'intersezione con via Gasparri. In via Roma si istituisce invece il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7,30 alle 8,15 dei giorni feriali sul tratto compreso tra il civico 261 a scendere fino alla rotatoria e intersezione con piazzale Velardi. Per ogni diversa informazione si può contattare il Comando ella Polizia locale al numero 0733.256346.

