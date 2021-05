Tapis roulant e cyclette in azione anche indoor «Che bella emozione»

LE RIAPERTURE

MACERATA Mente sana in corpo sano è la locuzione sportiva ideale quanto puntuale per rappresentare la riapertura delle palestre dopo lo stop imposto dalle misure anti Covid. Per proprietari e atleti delle strutture maceratesi quella di ieri è stata una ripartenza vissuta con entusiasmo, anche se permangono le difficoltà finanziarie.

Le attività

«Per noi vuol dire riprendere finalmente la vita di tutti i giorni - afferma Giorgio Luzi, presidente nazionale della Lega Ginnastica e della Virtus Pasqualetti di Macerata -, nonostante abbiamo potuto continuare le nostre attività per le gare di interesse nazionale: in queste ore siamo in attesa che torni da Kiev Matteo Levantesi che ha vinto la medaglia d'argento a squadre con il team azzurro nella Ukraine International Cup 2021 di ginnastica artistica maschile». C'è comunque un po' di amaro in bocca: «Possiamo parlare di una riapertura tardiva - spiega -, gli investimenti fatti per la sanificazione e l'areazione degli ambienti che avrebbero garantito da tempo l'attività in sicurezza dei non agonisti. Siamo tornati alla situazione di febbraio 2020 ma con un carico di debiti e costi ulteriori».

Gli aiuti

Tasto dolente, gli aiuti: «Non è arrivato un solo sostegno dal Governo, mentre posso ringraziare il presidente del Coni Marche Fabio Luna che si è battuto per garantire il giusto sostegno all'associazionismo sportivo». Dello stesso avviso è Francesco Clerico, titolare delle palestre Robbys a Macerata, Tolentino e Trodica di Morrovalle: «C'è stata molta voglia di tornare da parte delle persone così come c'è molta preoccupazione da parte nostra sull'arrivo o meno di indennizzi economici - dice -, le chiusure hanno causato un buco economico rilevante che non potrà essere colmato con la riapertura durante dei mesi estivi che tradizionalmente sono di bassa frequenza per il settore. Prima di settembre non rivedremo una certa affluenza e c'è bisogno che lo Stato intervenga almeno a saldare i costi fissi di questi primi cinque mesi dell'anno». Complessivamente per Clerico si parla, almeno nel suo caso, di 10mila euro al mese: «Non vogliamo un surplus ma almeno la possibilità di ripartire da zero - continua -, per i nostri clienti abbiamo consentito il recupero degli abbonamenti in buoni o, un caso unico almeno per la provincia, con il recupero giorni per chi li aveva già estesi prima del secondo lockdown».

L'impressione

Sul versante clienti è evidente la felicità nel poter tornare ad allenarsi in ambienti altamente specializzati: «L'impressione è stata immediata - sottolinea Massimo Amici della palestra Live Energy di Montecassiano -, per noi sono stati sette mesi impegnativi, ma non nascondiamo che c'è un po' di preoccupazione per le conseguenze economiche non trascurabili». Molteplici sono state le iniziative attivate a distanza: «Abbiamo messo a disposizione dei corsi online su diverse piattaforme con dei link privati - aggiunge Amici -, e poi le sfide aperte a tutti con le quali vincere dei primi e dei servizi extra, con gente collegata anche da Napoli, Pavia o addirittura da Dublino per tre o quattrocento persone per evento». Massima è l'attenzione alla sicurezza: «La collaborazione con l'azienda Gaspert ci ha permesso di utilizzare sulle sale e attrezzature una nanotecnologia certificata anti Covid-19 usata anche nei reparti ospedalieri». Non si è data per vinta dalle chiusure ed è tornata ieri in presenza con i suoi atleti anche Patrizia Cutonilli della palestra X-Fit di Corridonia: «È stato come essere buttati sull'acqua alta e rischiare di annegare - afferma -, io ho scelto di salvarmi con le lezioni online e poi, quando possibile, quelle all'aperto. Ora si tratta di un ritorno alla normalità ed è stato emozionante riaprire». Fin da subito la giornata di ieri è stata impegnativa: «Sono anche una personal trainer, non sono stata mai ferma e ho aggiornato sempre i miei clienti su tutte le novità e gli allenamenti - continua Cutonilli -, per gli abbonamenti ho pensato a dei voucher per finire la stagione, successivamente aumenterò l'orario di apertura per agevolare il flusso delle persone».

Andrea Mozzoni

