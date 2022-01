«Tanti alunni positivi proviamo a ripartire ma c'è il rischio Dad»

LA SCUOLA

MACERATA Il timore che l'effetto festività possa portare contagi nelle scuole alla riapertura, la necessità di ripartire in presenza scongiurando il più possibile il ricorso alla Dad, un'attenzione ancora maggiore alle precauzioni di sicurezza da adottare negli istituti per prevenire il Covid ed il plauso all'iniziativa della Regione Marche che per l'Epifania ha programmato uno screening per effettuare tamponi gratuiti agli studenti. Così i dirigenti scolastici maceratesi affrontano il count down verso la riapertura degli istituti in programma domani.

L'impegno

«Abbiamo vissuto l'incertezza della data di riapertura che poteva slittare ma alla fine il Miur ha confermato che il 7 gennaio si torna in classe afferma Roberta Ciampechini, dirigente scolastica dello Scientifico Galilei e dell'Ite Gentili di Macerata - con gli stessi Open day programmati in questo fine settimana che erano in sospeso sino all'ultimo. In questo periodo di pausa natalizia sono pervenute e stanno continuando a giungere molte telefonate di genitori che segnalano la positività dei loro figli e per questi studenti che sono in quarantena chiedono l'attivazione della Dad subito. Anche a livello di personale Ata e docenti ci sono giunte segnalazioni di dipendenti positivi al Covid, situazioni che però sono rientrate in tempo per l'inizio della scuola. A livello precauzionale allo Scientifico ho predisposto che la ricreazione dovrà essere effettuata in classe rispetto al passato quando i ragazzi potevano accedere con turnazione ai corridoi. Così come si continua con areazione dei locali, igienizzazione degli ambienti, sanificazione delle mani, studenti con la mascherina che per molti, coloro che usano i mezzi pubblici, sarà la Ffp2. Va detto che la riconferma dei fondi Covid ministeriali ci consente di mantenere fino al 31 marzo il personale Ata e insegnante aggiuntivo, i cui contratti scadevano a fine 2021. Sul timore di dover applicare massicciamente la Dad devo dire che c'è, però dobbiamo lavorare il più possibile per una scuola in presenza».

La situazione

All'Alberghiero di Cingoli in quest'ultimi giorni i non immunizzati tra il personale docente e non (erano pochissimi), si stanno mettendo in regola. Lo screening agli studenti sarà effettuato all'esterno della scuola da parte dei sanitari. «Si riparte il 7 gennaio come calendario regionale - spiega la dirigente scolastica Antonella Canova con la speranza di arrivare fino al termine dell'anno scolastico con tutti i ragazzi in presenza. Per noi che siamo un istituto professionale con diverse attività pratiche, la Dad sarebbe penalizzante. Se occorrerà farla ci organizzeremo come abbiamo fatto l'anno scorso: seppure con percentuali diverse abbiamo avuto studenti in Dad quasi tutto l'anno. Ci adegueremo alle nuove regole sulla quarantena. Al momento la situazione ci sembra abbastanza tranquilla. Prima di Natale avevamo solo una classe in quarantena. Ora aspettiamo il ritorno in classe degli studenti. Per lo screening ai ragazzi si sta organizzando il Comune con l'azienda sanitaria. Il personale non vaccinato? Erano davvero pochissimi, tant'è che non abbiamo mai avuto grossi problemi. E dalle ultime notizie mi risulta che tutti si stanno mettendo in regola». Guarda con fiducia alla ripresa scolastica Claudio Bernacchia, dirigente scolastico del liceo Leopardi di Recanati e dell'Iis Bonifazi di Civitanova. «Per la vaccinazione del corpo docente non ci saranno criticità nei miei due istituti dice Bernacchia -, per la situazione dei contagi degli studenti dovremo vedere al momento che tipo di impatto ci sarà, nessuno può dirlo oggi. Credo che la strada della scuola in presenza sia percorribile così come lo screening con tampone promosso dalla Regione penso sia utile per i ragazzi che talvolta sottovalutano questo aspetto perché mette a rischio la loro volontà di aggregarsi in caso di positività. Sulla Dad, inutile nasconderlo, il timore di doverci far ricorso esiste: navighiamo a vista, giorno per giorno, sperando di restare in presenza. Dobbiamo provarci. Anche se qualche famiglia ha addirittura richiesto già di mettere il proprio figlio in Dad».

La posizione

Moreno Trubbiani è il preside del comprensivo Fermi di Macerata, una delle scuole più grandi della città. «Ad oggi da noi non vengono segnalate particolari criticità per la ripresa di domani afferma- niente di preoccupante. Sullo screening promosso dalla Regione vedremo che numeri di adesione avrà. Sulla Dad valuteremo il suo utilizzo quando e se sarà necessario: è chiaro che con una situazione pandemica così in evoluzione ogni giorno il quadro si può modificare ma siamo pronti ad affrontare eventuali criticità che emergeranno».

Mauro Giustozzi

Leonardo Massaccesi

