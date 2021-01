«Tante persone colpite da questa situazione di precarietà»

MACERATA Il Cuore grande di Macerata è il nome dell'iniziativa di solidarietà lanciata nel mese scorso dall'amministrazione comunale, con uno stanziamento di 40mila euro e l'attivazione della raccolta fondi attraverso la piattaforma crowdfunding GoFundMe, destinata alla raccolta fondi con finalità benefiche, cui hanno aderito con donazioni diverse realtà e singoli cittadini. Nel sito del comune www.comune.macerata.it/coronavirus alla voce Il Cuore grande di Macerata sono disponibili le informazioni e per poter fare la donazione, nonché il format di domanda per richiedere il contributo da parte di chi ha visto calare notevolmente il proprio reddito a seguito delle restrizioni imposte in questi mesi. Chiunque può fare una donazione on line. «Uno degli aspetti più critici di questa pandemia insieme a quello sanitario, è quello legato alla perdita o alla riduzione del lavoro - afferma l'assessore ai Servizi sociali e vice sindaco Francesca D'Alessandro -. Tante famiglie sono duramente colpite da questa situazione di precarietà. È per questo che è nato il progetto Il cuore grande di Macerata. Contribuire, con quello che si può, a sostenere economicamente donne, uomini e famiglie in questa difficile fase storica, ci rende più capaci di ritrovare nell'altro il vero senso della solidarietà e della vicinanza. Siamo generosi. La comunità maceratese ne sarà grata e potremo andare avanti insieme superando questo momento buio della storia».

