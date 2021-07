«Tanta voglia di normalità e recarsi al ristorante è ritornata l'abitudine preferita di persone e famiglie intere». Letizia Carducci dell'Osteria dei Fiori di Macerata, sottolinea come la ripresa delle presenze sia di buon auspicio per l'estate. «I turisti si sono riaffacciati in città, in prevalenza italiani ma ci sono anche alcuni stranieri sottolinea - c'è un buon mix di presenze e afflusso dall'esterno e di questo devo dire che siamo molto contenti. Non ci sono frotte di turisti ma gli arrivi sono medio-piccoli però soprattutto costanti durante un po' tutti i giorni della settimana. Ci sono prenotazioni anche negli alberghi, le stesse lauree in presenza portano a Macerata altri visitatori che poi si fermano a mangiare nelle strutture cittadine. Luglio per Macerata è il mese più importante: lo scorso anno tra le persone in ferie e gli amanti della lirica abbiamo registrato ottimi numeri che ci aspettiamo si ripetano anche in questo mese. Nonostante il caldo torrido di questi giorni stiamo lavorando discretamente». Il piacere di tornare a sedersi e mangiare al ristorante sta prevalendo sulla paura del covid grazie a comportamenti responsabili dei clienti. «Sta a tutti noi il rispetto delle regole e l'attenzione prosegue Letizia Carducci - ma una volta a tavola le persone si rilassano e tolgono la mascherina. Magari preferiscono quasi tutti mangiare all'esterno: ho notato che rispetto a passato qualcuno preferisce venire presto a pranzo o cena per non trovare il locale affollato e quando si siedono cercano sempre il distanziamento. Segnali che mostrano come si sia compreso che se si rispettano le norme si può tornare ad una vita normale ed anche a godersi una giornata al ristorante».

