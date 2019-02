CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tania Pangrazi, titolare dell'edicola L'Idea Snc: «Di problemi a Collevario ce ne sono parecchi, forse troppi: a partire dal monumento nel giardino qui davanti, ad oggi completamente arrugginito e per di più poggiato su una base in cemento a ciglio vivo, pericolosissimo per i bambini. Ad oggi il monumento è transennato. Mi domando come sia possibile mettere una cosa di questo genere in un luogo dove giocano i bambini, dove le persone portano a passeggio il cane, ci sarebbe stata meglio una fontana per esempio. Per non parlare della grande...