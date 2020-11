Tamponi nel pullman al parcheggio dello stadio

MACERATA Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha effettuato ieri mattina un sopralluogo nel piazzale stadio, per stimare tutti gli aspetti tecnici in vista dell'apertura del nuovo punto di prelievi che sarà realizzato dal gruppo Kos in collaborazione con il Comune di Civitanova. Insieme al sindaco erano presenti Enrico Brizioli, amministratore delegato del gruppo Kos Care, il consigliere comunale Piero Croia, l'ufficiale commissario della Polizia locale Eugenio Autiero e il coordinatore della protezione civile Aurelio del Medico. Il sistema prelievi drive-in entrerà in funzione giovedì 12 novembre, da lunedì a sabato con orario continuato 08,30-18,30 e non necessita di prenotazione. Gli operatori effettueranno test rapidi a pagamento e, nel giro di una decina di minuti, inoltreranno alla Asl di competenza i casi accertati positivi, in modo da consentirne il conseguente tracciamento.

Il sistema

«Questo sistema ha diversi vantaggi ha spiegato il sindaco Oltre a garantire una fascia più ampia di orari rispetto ai tradizionali laboratori in sede fissa, riesce ad evitare assembramenti di persone in una stessa stanza d'attesa. Inoltre consente di avere una mappatura più completa dei casi, con uno screening più ampio, che resta la forma principe di prevenzione in questo momento di recrudescenza del virus». Il punto tamponi sarà aperto dal lunedì al sabato. «Tengo a ringraziare il dottor Brizioli per la collaborazione in un momento così difficile ha detto il sindaco Ciarapica e tutti gli operatori della sanità pubblica che stanno lavorando senza tregua. Questo servizio è estremamente necessario in questa fase a sostegno di quello attivato dalla Asl».

