Tamponi molecolari Il Comune paga il 60%

APPIGNANO «Considerati la recrudescenza della pandemia che ha portato alla terza ondata in atto e l'incremento dei casi anche nel territorio comunale, abbiamo ritenuto importante favorire una veloce esecuzione del tampone molecolare per poter tempestivamente individuare soggetti positivi, che potrebbero essere potenziali e magari a volte inconsapevoli diffusori del virus». È quanto afferma il sindaco di Appignano, Mariano Calamita. «L'iniziativa del Comune si affianca alla campagna di vaccinazioni della Regione, che dal proprio sito ricorda a tutti l'importanza della vaccinazione per poter superare la fase critica della pandemia. L'amministrazione comunale di Appignano ha deliberato un contributo pari al 60% del costo del tampone molecolare (considerando un costo massimo del tampone di 80 euro). L'iniziativa è rivolta ai cittadini residenti ad Appignano, che decidono di fare privatamente l'esame del tampone molecolare a seguito di tampone rapido positivo o su specifica richiesta del proprio medico curante. Il cittadino paga al laboratorio il 40% del costo del tampone molecolare. Poi il laboratorio fattura il restante 60% al Comune. Possono aderire laboratori analisi con requisiti previsti nel bando emesso dal Comune e che sottoscrivano apposita convenzione».

