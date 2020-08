Taddei di Cgil: «Sui criteri della pausa servono intese»

MACERATA Aziende di grandi dimensioni operanti nei settori moda, mobile, tessile e calzature. Questo l'identikit di quelle imprese che non chiuderanno per il periodo delle ferie estive, rinviando più avanti il godimento del periodo di riposo per i propri dipendenti. Qualche rischio invece c'è nelle piccole aziende che sfuggono al controllo sindacale. «Ci stanno giungendo delle segnalazioni afferma il segretario provinciale della Cgil, Daniel Taddei- di imprese che stanno pensando al rinvio delle ferie dei propri dipendenti che nella norma avviene in agosto. Le situazioni sono variegate e molto diverse tra di loro. In alcuni casi delle aziende hanno formalizzato una richiesta di far slittare la chiusura estiva dei propri impianti in quanto ci sono degli ordini da completare e dei lavori da fare che hanno subito ritardi a causa del lockdown. Indubbiamente noi come sindacato ribadiamo che il riposo compensativo è un diritto inalienabile del lavoratore. Quindi o si concorda con le Rsu aziendali, coi rappresentanti delle organizzazioni sindacali una diversa articolazione del lavoro, prevedendo comunque una pausa, e questo è possibile farlo. Altrimenti sono tutti atteggiamenti assolutamente illegittimi».

Il confronto

È chiaro che non tutti i settori produttivi sono interessati a mantenere aperte le fabbriche in piena estate. Ma per alcuni ciò potrebbe portare al recupero di commesse perse durante la chiusura obbligata dal Covid 19. «Il settore della moda è quello più interessato a poter lavorare anche in agosto sottolinea Daniel Taddei-: ma pure alcune aziende del comparto mobili e delle calzature stanno ipotizzando di attuare questa procedura di far slittare le ferie dei propri dipendenti oltre l'estate. Esistono alcune trattative intavolate, se c'è un consenso anche dei lavoratori si può prevedere un calendario di apertura e chiusura. Il lockdown non ha fatto riposare i lavoratori che invece hanno visto aumentato lo stress. C'è bisogno comunque di un recupero, di poter spezzare ed avere un minimo di normalità».

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA