Sviluppo sostenibile Villa Ficana entra in una rete europea

L'AMBIENTE

MACERATA Le case in terra cruda del borgo di Villa Ficana non un semplice museo, ma punto di una rete internazionale per sviluppare politiche territoriali sostenibili sotto il profilo ambientale. Un obiettivo possibile grazie a un accordo sottoscritto tra l'associazione delle Città della terra cruda di cui macerata fa parte e la Diputaciòn de Palencia, capoluogo dell'omonima provincia nella regione della Tierra de Campos in Spagna .Secondo l'intesa la collaborazione ambientale si svilupperà nel campo della terra cruda, con particolare riferimento all'Agenda Onu 2030, in modo da partecipare insieme ai bandi dell'Unione Europea. Per Macerata il è stato firmato dagli assessori all'Urbanistica Paola Casoni e alle Politiche Sociali Marika Marcolini.

Gli obiettivi

«Oggi Macerata è tra le città più importanti d'Europa riguardo alla valorizzazione delle case di terra cruda - commenta il sindaco Romano Carancini - per . la presenza del borgo riqualificato di Villa Ficana, posto dentro alla città, molto importante anche in termini di dimensione». «Quello che un tempo era il quartiere più povero della città, è ora un simbolo anche a livello internazionale di cultura, rigenerazione urbana e utilizzo creativo degli spazi», è il commento dell'assessore Marcolini. L'esperienza castigliana testimonia fa seguito alla mostra sulle Case Museo in terra cruda e sulla bioedilizia dello scorso 23 novembre patrocinata dai Comuni di Macerata e Treia. «Il protocollo d'intesa firmato a Palencia conclude la Casoni - arricchirà ancora di più l'esperienza dell'associazione internazionale Città della terra cruda, di cui l'Ecomuseo di Villa Ficana è espressione. Il prossimo obiettivo sarà ampliare questa esperienza a tutto il nostro territorio, mettendo in rete le varie testimonianze di costruzioni in terra cruda».

r. m.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA