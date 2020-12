Supporto alle famiglie nell'emergenza Coronavirus

RECANATI Prenderà il via oggi So-stare bene in famiglia, il ciclo di incontri organizzato sul web dal Comune di Recanati e dedicato ai genitori per vivere bene e in armonia il rapporto in famiglia con i propri figli, reso più difficile dagli ultimi tempi contrassegnati dal Coronavirus. Il ciclo d'incontri So-stare bene in famiglia nasce per dare un supporto ai genitori nel rapporto quotidiano con i figli delle diverse fasce d'età, sia bambini che adolescenti, in questo particolare periodo dove le necessità differenti di genitori e figli si fondono spesso in un unico spazio e in un tempo complementare. «Intendiamo sostenere una cultura dell'educazione che supporti attivamente le famiglie», ha spiegato l'assessore Paola Nicolini.

Il programma

Un cartellone di eventi che si compone di tre appuntamenti in streaming oggi, il 21 e il 29 dicembre, con psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti di comprovata professionalità e competenza nelle dinamiche educative e sociali. Questi gli appuntamenti previsti di So-stare bene in famiglia. Oggi dalle ore 21 alle 22.30 incontro con il pedagogista Antonio Di Pietro, presidente del Cemea Toscana, sul tema Vicini di gioco. Spunti e curiosità per giocare insieme a Natale. Lunedì 21 dicembre dalle ore 18 alle 19,30 lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, presidente dell'associazione nazionale Di Te, terrà un incontro sulla dipendenza da telefono cellulare in adolescenza Mio figlio non riesce a stare senza lo smartphone e su come affrontare il problema. A chiudere gli eventi online di So stare bene in famiglia martedì 29 dicembre dalle ore 21 alle 22,30 sarà la pedagogista Marta Versiglia, del Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza, con un intervento sul tema In famiglia bisticciare fa bene soprattutto ai più piccoli.

