Sulla vicenda Nvt ricorso in Appello ancora aperto

LE POSIZIONIMACERATA Il Comune ha annunciato il ricorso in Appello ed avrebbe anche adottato un atto amministrativo nei giorni scorsi, la Nuova Via Trento spa non ha ancora preso iniziative dopo il lodo arbitrale a lei favorevole di un paio di settimane fa. Ognuno studia la situazione ed aspetta la prima mossa dell'altro: uno stallo che però non è destinato a prolungarsi ancora per molto tempo ed è anzi possibile che già nei prossimi giorni possano essere annunciate le prime decisioni ufficiali. Gli arbitri hanno condannato il Comune a...