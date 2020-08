«Sull'ospedale ora speriamo che la Regione faccia in fretta»

MACERATA Silenziosa ma presente la giunta comunale che ieri ha fatto da cornice al monologo del sindaco Romano Carancini sui dieci anni di amministrazione. Mancava soltanto l'ex assessore al bilancio Marco Caldarelli che si è dimesso nei giorni scorsi dopo che gli è stato fatto notare dai media che non era il massimo fare l'assessore di centrosinistra in giunta in quota Udc al mattino e il delegato Udc al tavolo di centrodestra la sera. Però, coerentemente, ieri mattina avrebbe dovuto partecipare al saluto di fine mandato della sua giunta. Il sindaco Romano Carancini ha detto, accostandolo a chi scrive il contrario, che è stato un bel risultato approvare, dopo due anni e mezzo la variante al Prg per l'ospedale alla Pieve: «ora speriamo che la Regione Marche faccia in fretta nel chiudere la procedura» ha argomentato il sindaco dimenticando che il tempo perso dal Comune è invece alla base della mancata adozione da parte della Regione di atti deliberativi irrevocabili prima delle prossime elezioni amministrative.

Ora il tempo tecnico per la dichiarazione di pubblica utilità della struttura e l'approvazione del bando di gara non c'è più: figurarsi per l'aggiudicazione. Uno impiega due anni e mezzo per fare una variante, dopo aver inserito come terreno una ex discarica, poi dice che la Regione deve fare in fretta. Altro argomento nemmeno citato di passaggio è quello dell'Università: nessuna parola per Unimc nel solco di lunghi anni di silenzi e di contrapposizioni che hanno messo in difficoltà l'Ateneo anche sul fronte dell'edilizia, come nel caso della ex Upim, per dirne uno e tralasciarne altri, dal parco di Villa Lauri ai locali ex bar King. Scomparsa dai radar la questione delle piscine: e questo può essere un segnale positivo. Dal polo natatorio, narrato per 15 anni a Fontescodella, si è passati alle Casermette: per ora ci si accontenta della convenzione con la Filarmonica, impianto preso in gestione dal Comune e affidato a una società con un bando aperto e chiuso in tre giorni.

