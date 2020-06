«Sul progetto delle piscine che dice Ricotta, candidato sindaco del centrosinistra: gli sta bene questo comportamento, è d'accordo o in imbarazzo? Per ora tace e la sua voce non si sente sull'argomento». Riccardo Sacchi, capogruppo consiliare di Forza Italia, lancia il sasso nello stagno del centrosinistra su un tema molto sensibile come è da sempre la vicenda del polo natatorio. «In periodo pre elettorale andare a vincolare la futura amministrazione è un comportamento da agguato politico: -attacca l'esponente azzurro- non porterà nulla se non creare malumore e preoccupazioni in chi dovrà amministrare la città dall'autunno in avanti. Oggi, a mandato scaduto, perché se non ci fosse stato il Covid-19 saremmo a votare per il rinnovo dell'amministrazione e scadente, dico io, per quello che non si è fatto in questo mandato a parte i proclami, ecco che il sindaco vuol vincolare la futura amministrazione, di qualsiasi colore politico sia, che sarà eletta nei prossimi mesi a portare avanti un progetto da 8 milioni di euro. Tutto questo avviene, per di più, senza far vedere il progetto delle nuove piscine: non dico alla minoranza, ma neppure alla sua maggioranza come hanno detto esponenti del Pd in consiglio comunale». Riccardo Sacchi ricorda quello che è stato il calvario del progetto piscine nel capoluogo. «La priorità delle priorità, o il fallimento dei tanti fallimenti di questa amministrazione, - prosegue- riconosciuto dallo stesso sindaco e dal Pd, anziché lasciar perdere in una materia che ha accumulato solo ritardi ed una perdita di denaro di 2 milioni di euro, che sono riconducibili alle varie transazioni, quella di via Don Bosco, quella con la ditta che doveva fare la piscine a Fontescodella, interessi passivi del mutuo e soldi dell'Università di Macerata che difficilmente ci restituiranno perché sono scaduti termini e luogo dove si doveva realizzarle. Senza considerare incarichi a professionisti, indagini geologiche, perizie. Quindi soldi persi, un ritardo di almeno 9 anni». Anche sulla collocazione dell'impianto natatorio non vengono lesinate critiche alla scelta fatta dalla giunta. «Nel merito la piscina alle Casermette è inopportuna e inadeguata conclude - Noi pensavamo che in quel sito sarebbe stato più opportuno creare una cittadella di servizi, come il tribunale, gli uffici giudiziari, visto che l'unica cosa di cui siamo capoluogo è rimasto questo».

Mauro Giustozzi

