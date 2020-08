«Sul Convitto abbiamo operato nel rispetto dei nostri doveri»

MACERATA Sul convitto Leopardi di Macerata «l'Ufficio scolastico regionale per le Marche ha semplicemente operato nel rispetto dei propri doveri d'ufficio». Non si fa aspettare la risposta dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche in riferimento all'interrogazione presentata da parlamentari delle Marche circa la vicenda relativa alla definizione dell'organico del Convitto nazionale Giacomo Leopardi di Macerata. Dalla direzione generale di Ancona si precisa infatti che quanto al ricorso al Tar Marche proposto da alcuni genitori di alunni, richiedenti l'iscrizione alla scuola annessa al convitto stesso, per la mancata attivazione di una ulteriore classe di scuola primaria, «il giudice amministrativo, con ordinanza del 22 luglio scorso, ha respinto la richiesta cautelare dei ricorrenti volta all'istituzione di un'ulteriore classe scuola primaria, confermando il provvedimento dell'Ufficio scolastico regionale Marche».

La riduzione

Per quanto riguarda invece la riduzione con decreto del direttore generale Filisetti «di due posti presso il convitto di Macerata a favore del convitto annesso all'Ipseoa Varnelli di Cingoli è stata disposta tenuto conto che i 40 convittori iscritti all'istituto maceratese fruiscono di 10 educatori (in particolare i tre studenti convittori maschili dispongono di cinque educatori maschili ) mentre i 115 convittori iscritti a Cingoli dispongono di un totale di 11 educatori. Considerato quindi che le risorse assegnate al Convitto Leopardi per l'assistenza ai convittori risultano di circa il 250% superiori a quelle assegnate al convitto del Varnelli, peraltro ubicato in area interna svantaggiata, e che la norma prevede livelli di prestazione tendenzialmente omogenei tra gli istituti educativi, si deve concludere che l'Ufficio scolastico Marche ha semplicemente operato nel rispetto dei propri doveri d'ufficio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA