«Sul bus stretti come sardine disagi per studenti e anziani»

MACERATA Automezzi affollati nelle ore di punta, studenti universitari, cittadini, anziani pigiati e stretti come sardine nel bus urbano che dalla stazione ferroviaria di Macerata conduce al quartiere delle Vergini, in particolare l'area delle nuove costruzioni, sorto in prossimità del polo universitario Bertelli, a Vallebona. E' necessario intervenire immediatamente per affrontare il problema.

E così scatta un ordine del giorno che sarà esaminato nel prossimo consiglio comunale in programma oggi e domani, nel quale c'è una precisa richiesta di potenziamento del trasporto pubblico locale, attraverso il documento presentato dai due nuovi consiglieri Michele Verolo e Lina Caraceni della lista A Sinistra per Macerata e anche da altri consiglieri comunali. Il tutto nasce dal fatto che Verolo e Caraceni vengono a conoscenza, anche attraverso alcune sollecitazioni che giungono dagli stessi studenti universitari che frequentano il polo Bertelli, in particolare attraverso i rappresentanti degli studenti di Officina Universitaria, uno dei sindacati studenteschi più attivi in Unimc, di un'esigenza non più rinviabile, in particolare di coloro i quali frequentano la facoltà di Scienze della Formazione e il polo Bertelli. La problematica che viene sollevata riguarda alcune corse giornaliere che vengono effettuate dal sevizio di trasporto pubblico locale di Apm che, in coincidenza delle ore di lezione più frequentate, e anche di orari di massimo afflusso di altri cittadini che utilizzano il mezzo pubblico per spostarsi in città, non sono in grado di garantire il trasporto di tutti coloro che lo chiedono.

Bus troppo affollati e che costringono gli autisti talvolta a lasciare qualcuno a piedi per questioni di sicurezza. Situazione che si verifica soprattutto dalla fermata della stazione ferroviaria del capoluogo sui bus che collegano questo hub di arrivo di decine di studenti con il polo universitario Bertelli. Questa situazione, ripetuta nel tempo, crea disagio anche alla popolazione residente che utilizza i mezzi pubblici, e spesso si tratta di persone anziane che non hanno altro modo per spostarsi in città, e che, negli stessi orari, non di rado rischia di rimanere a piedi. E magari attendere il successivo bus per rientrare a casa. Alla luce di questa problematica, Caraceni e Verolo, sensibili e attenti ai bisogni di una componente importante di questa città come appunto Unimc, in costante crescita e fondamentale pure per il suo sviluppo economico hanno preso carta e penna e presentato questo odg che impegna l'amministrazione comunale nel verificare con l'Apm quali soluzioni possano essere adottate per garantire un servizio efficiente e che consentano a tutti di poterne fruire al meglio.

Si tratta di un ordine del giorno che tiene insieme due aspetti che molto premono sia all'amministrazione comunale che agli stessi due consiglieri promotori: da un lato, fare degli studenti universitari i protagonisti della vita culturale, sociale e politica della città. Dall'altro, incentivare il trasporto pubblico come strumento per garantire una mobilità sostenibile e migliori condizioni di vivibilità per tutta la comunità maceratese. Michele Verolo e Lina Caraceni nel presentare l'odg lo hanno condiviso con la maggioranza e, vista l'importanza del tema, ha trovato d'accordo anche il Movimento 5 Stelle. Una soluzione ponte che potrebbe essere trovata nell'immediato ad una problematica che, tra qualche mese, sarà probabilmente superata dall'apertura della nuova fermata del treno Macerata Università' il cui cantiere procede spedito proprio accanto al polo Bertelli di Vallebona.

Con questa soluzione molti studenti universitari potranno usare per i propri spostamenti più diretti ed immediati la strada ferrata invece del trasporto su gomma, diminuendo l'afflusso e la loro presenza sui bus urbani di Apm. Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana hanno assicurato che i tempi di realizzazione della struttura saranno rispettati e, quindi, entro l'anno la città potrà contare su una nuova fermata in una zona di forte richiamo per gli studenti pendolari. Il costo complessivo della nuova fermata Macerata Università' è di un milione e 650 mila euro, di cui 300 mila finanziati da Rfi, il resto dalla Regione. L'accordo prevede la realizzazione di un marciapiede lungo 150 metri con pensilina, dotato di segnaletica, sistemi tattili per non vedenti, panchine, impianti di illuminazione e predisposto anche per le biglietterie automatiche.

