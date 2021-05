Sui Sibillini tutto esaurito in rifugi e ristoranti

MACERATA Il fine settimana pieno di sole ha favorito la presenza di migliaia di persone nelle zone montane. Complice la riapertura della pesca dopo una lunga attesa, ieri mattina alcune ore prima dell'alba in tanti si sono recati nelle zone di pesca, nell'alta valle del Potenza, nella zona dell'Alto Chienti e nell'alto Esino, per scegliere le postazioni migliori per la pesca alla trota. Un'invasione pacifica quella dei pescatori che ogni anno celebrano l'inizio della stagione facendo levatacce e macinando chilometri, pur di raggiungere quelli che sono ritenuti essere i posti più appetibili. In tanti a Pioraco sono arrivati fin da sabato con il camper, lo stesso nella zona di Sefro e Fiuminata, che nell'entroterra maceratese sono ritenute zone di alto valore per dilettarsi nel mondo della pesca delle acque interne. Lenze ed esche hanno iniziato a roteare all'alba, fino a metà giornata.

Le strutture

Spostandosi sui Sibillini, ancora una volta, baite, rifugi e ristoranti hanno avuto un pienone di presenze anche grazie alla possibilità di mangiare all'aperto, resa piacevole dalla giornata soleggiata e in alcune strutture si sono dovuti fare i doppi turni per il pranzo. Buon numero di presenze sia a Frontignano di Ussita che a Sassotetto, Santa Maria Maddalena di Sarnano e nella vicina Pintura di Bolognola. Meta gettonatissima anche il lago di Fiastra, in tanti hanno fatto picnic e grigliate, giochi all'aperto con la palla e escursioni lungo i numerosi sentieri intorno al bacino lacustre. Sono andati forte i noleggi di e-bike, sia intorno al lago che in alta quota. Anche i più pigri di fronte alla pedalata assistita si gettano nell'avventura di esplorare luoghi sconosciuti, immersi nella bellezza della natura. Si è notato un certo passeggio anche a Sarnano, dove ne giorni scorsi l'attore Cesare Bocci ha girato video di promozione turistica. Immancabile la presenza di migliaia di persone nell'accessibilissima riserva dell'Abbadia di Fiastra, che raccoglie un ampio bacino di utenza.

