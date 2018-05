Subito macchiato il pavimento del sottopassaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SEGNALAZIONE MACERATA Non sono passate neppure 24 ore dalla riapertura della galleria pedonale per il centro storico che affiorano i primi problemi. Interessata la pavimentazione già macchiata in più punti. Il bianco candido dell'inaugurazione di giovedì sera è solo un bel ricordo. Segni di strisce nere, lasciate dal passaggio di carrozzine o da chi utilizza scarpe con fondo di gomma che segna' la nuova pavimentazione. Se questa fosse la problematica viene da pensare che è strano che chi ha progettato tale ristrutturazione non abbia...