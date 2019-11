Studi odontoiatrici, si cambia l'Asur investe sui macchinari

LA SANITÀ

MACERATA Il direttore dell'Area Vasta 3 dell'Asur Alessandro Maccioni lo ha evidenziato nel corso dell'ultimo incontro che lo ha visto partecipe con il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli: nell'ultimo triennio gli investimenti fatti in provincia per i servizi sanitari sfiorano i 35 milioni di euro. Negli ultimi due giorni il manager Asur ha anche firmato una serie di determine che confermano l'impegno non solo sul versante delle dotazioni tecnologiche ma anche sul fronte delle risorse umane. Servizi sanitari ma anche capacità di accoglienza.

Una novità assoluta almeno andando a memoria è l'investimento annunciato per il potenziamento dei servizi odontoiatrici in molte strutture sanitarie del territorio: si tratta di una previsione di spesa di circa 270mila euro con gara sulla piattaforma nazionale per l'acquisto di undici riuniti odontoiatrici che sono la poltrona e le relative attrezzature. I responsabili dei Distretti sanitari di Camerino San Severino, di Macerata e di Civitanova Marche hanno richiesto l'acquisizione dei macchinari per gli ambulatori odontoiatrici delle diverse strutture.

In particolare sono richiesti 11 riuniti odontoiatrici modulari per gli ambulatori di Camerino, San Severino Marche, Matelica, Macerata, Tolentino, Corridonia. Nelle richieste di acquisto viene evidenziato che i riuniti presenti nelle strutture citate sono privi dei requisiti minimi richiesti dalla normativa attualmente in vigore e pertanto non idonei al corretto svolgimento delle attività istituzionali . Quindi il direttore dell'area dipartimentale di supporto Acquisti e Logistica ha provveduto a dar seguito al necessario iter provvedendo all'individuazione del Rup, responsabile del procedimento nella figura del funzionario Elisabetta Carpineti. Macchinari e professionisti: il direttore Maccioni ha firmato la determina che amplia di otto ore settimanali la presenza del medico in ambulatorio a Macerata affidando la maggiorazione del pacchetto di ore alla dottoressa Federica Corfiati scelta tra la decina di professionisti che avevano risposto all'avviso. Una assunzione a tempo determinato per la Medicina di urgenza: a lavorare al Pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova sarà Gerarda Lucia Cellesi. Altre determine riguardano la nomina di alcune commissione di esame per il concorso per il direttore di Neuropsichiatria infantile, per l'assunzione di un chirurgo e di un otorinoladringoiatra.

Si torna alle assunzioni di medici con la determina per il patologo clinico Marco Lazzarini (a tempo determinato), per una specialista di Riabilitazione che è Giulia Fidecicchi (a tempo inbdeterminati), per quattro specialisti di Radiodiagnostica che sono Marco Macchini, Alessandro Felicioli, Francesca Catucci e Emanuela Algeri (a tempo indeterminato), per tre specialisti di Medicina del lavoro che sono Letizia Giuliani, Marina Rossi e Denise Federici (a tempo indeterminato). Poi ancora un tecnico di radiologia a tempo indeterminato e con il ricorso alla mobilità due fisioterapisti e due ostetriche. A guardare la determina per le ostetriche si nota come ci siano state 32 domande di mobilità e il particolare sembra cozzare con quanti sostengono che chi può scappa dall'Area Vasta 3 che non è più attrattiva e che vede andare deserti i concorsi. Il riferimento è alla recente polemica sollevata dal referente del comparto sanità della Cgil John Palmieri con una lettera agli iscritti che iniziava con un Cari compagni/e: un tocco di lotta di classe di qualche decennio fa che al limite andrebbe rivisto con un più contemporaneo Care compagne, cari compagni. La Cgil contestava anche l'eccessiva facilità in cui l'Asur procederebbe ai licenziamenti e il mancato pagamento di arretrati annunciati per ottobre: questione di punti di vista e la Cgil ha messo nero su bianco agli iscritti il proprio.

