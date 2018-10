Street food, musica e teatro Il centro storico si rianima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARTELLONE MACERATA Un autunno pieno di eventi per Macerata. Dal cibo all'arte, passando per le feste di Laurea: si inizia domani, quando lo street food parcheggerà nel salotto buono della città. È la contaminazione lo slancio con cui il centro storico si prepara ad accogliere, dal 18 al 21 ottobre, in piazza Mazzini, specialità gastronomiche provenienti da ogni latitudine. Miscelare i più svariati elementi può dimostrarsi una formula di successo se si ha la qualità come bussola. Lo ha dimostrato la rassegna di Overtime, andata in...