Strade pericolose lavori per sistemare gli attraversamenti

L'ALLARME

MACERATA Dopo la tragedia di ieri che ha visto morire sull'asfalto una giovane mamma di 46 anni torna tristemente di attualità la pericolosità degli attraversamenti pedonali in città. Negli ultimi giorni l'amministrazione comunale ha messo mano a quelli di viale Don Bosco e di via dei Velini che fanno seguito ad interventi che si sono realizzati in via Roma ed in altre zone della città. Un piano di interventi di 200mila euro per garantire la sicurezza dei pedoni, grazie a nuovi attraversamenti pedonali, maggiore illuminazione e l'installazione, laddove sia necessario, di semafori per regolamentare il traffico in prossimità dei passaggi pedonali. Si sta puntando molto sul tema della sicurezza degli attraversamenti pedonali, tanto che sono state anche create delle vere e proprie isole pedonali per consentire alle persone di fermarsi in sicurezza in mezzo alla carreggiata prima di riprendere ad attraversare la strada come quelle già funzionanti sia nella frazione di Sforzacosta che in via Roma. Gli interventi più recenti sono stati realizzati, sfruttando le ore notturne, in via dei Velini, all'altezza del supermercato Conad, e in viale Don Bosco davanti all'ingresso della piscina. Si tratta di interventi che hanno interessato due zone tra le più critiche per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali su cui il Comune è intervenuto con questo modello rialzato di attraversamento che evita di piazzare dei dossi artificiali di plastica. Gli attraversamenti pedonali rialzati vengono classificati come manufatti che modificano il profilo longitudinale della strada, tendenti a facilitare l'accesso pedonale sulla carreggiata ed a raccordare i marciapiedi. In questo modo da un lato si dà maggior tutela agli utenti deboli della strada, ovvero le persone, mentre dall'altro questi attraversamenti pedonali rialzati hanno l'obiettivo di limitare il più possibile la velocità dei veicoli in transito e di rendere più visibile l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone essendo in una posizione rialzata rispetto al profilo longitudinale della strada.

Mauro Giustozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA