Strade per Visso e sul Fiastra Doppia criticità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLO MACERATA È di due giorni fa la lettera inviata dal Provveditorato Opere Pubbliche e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Provincia in cui si chiede di segnalare «possibili criticità alle strutture viarie», da comunicare entro il primo settembre. Un tempo davvero breve per poter segnalare eventuali situazioni problematiche, evidentemente riferite a ponti e viadotti anche se non specificato, pur se le strutture gestite dalla Provincia non evidenziano criticità. Ci sono due strutture, invece, non di competenza...