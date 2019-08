Strade groviera e incompiute Collevario lasciata nel degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGEMACERATA Strade dissestate con pericolosi avvallamenti. Lavori iniziati per la realizzazione di un campo di calcetto adiacente il circolo Acli lasciati a metà. Nelle vicinanze tre campi di bocce che sono quasi irriconoscibili in quanto l'erba cresciuta selvaggiamente in tanti anni le ha ricoperte, con pali della luce abbattuti. Non di meno la situazione di degrado riguarda i giardini pubblici: in alcuni casi, come in quello di via Pirandello e in via Verga, l'erba cresciuta altissima, ha ricoperto sia le panchine che i giochi...