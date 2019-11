Strade e piazze ecosostenibili oltre ottomila punti luce a led

L'AMBIENTE

MACERATA Quindicesima in Italia per sostenibilità ambientale; Macerata fa un piccolissimo passo indietro nella classifica stilata da Legambiente, ma resta pur sempre nell'élite in questo settore. Gongola l'amministrazione comunale con l'assessore all'Ambiente Mario Iesari che aggiunge alle performance altri dati non inseriti nella classifica, contesta invece su tutta la linea l'attendibilità della graduatoria il consigliere comunale di M5S Roberto Cherubini.

Il risultato

Il rapporto realizzato da Legambiente indaga lo stato di salute dei capoluoghi di provincia in base a 18 parametri raggruppati in cinque macroaree, con indicatori che riguardano aria, acqua, i rifiuti, mobilità e ambiente.

«I risultati dell'Ecosistema urbano 2019 - commenta Iesari - confermano sostanzialmente Macerata fra le città più sostenibili in Italia. Il lieve arretramento rispetto agli ultimi anni è causato anche da diverse modalità di conteggio introdotte per alcuni variabili. Rimane l'eccellente posizione nella gestione della raccolta dei rifiuti, nell'efficienza e nella qualità del sistema idrico e anche nella qualità dell'aria».

Il risparmio energetico

«Va segnalato, inoltre - continua - che gli effetti virtuosi di alcune scelte, come ad esempio l'introduzione dei led in tutti gli ottomila punti luce pubblici, non rientrano nel sistema di valutazione, che consente un importante risparmio energetico. Come negli anni precedenti viene invece sottolineato l'eccessivo utilizzo dell'auto privata per la mobilità urbana. Una situazione che conferma quindi la correttezza della strada intrapresa con lo studio, la discussione e la prossima adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile. I dati della ricerca di Legambiente rappresentano certamente uno stimolo per migliorare la qualità ambientale del nostro sistema urbano, contribuendo all'impegno per la lotta contro i cambiamenti climatici ed i suoi effetti, preso con l'approvazione in consiglio comunale di obiettivi ambiziosi nella riduzione dei gas serra».

La contestazione

Di tutt'altro avviso è il consigliere comunale Roberto Cherubini, che definisce «una fiaba irreale» la sostenibilità ambientale maceratese. «Buona qualità dell'aria a Macerata? Certo, per ottenerla è bastato spostare la centralina in una via non trafficata», polemizza. Cherubini contesta i dati diffusi da Legambiente in base ai quali Macerata è seconda solo a Pesaro. «Da quasi quattro anni contesto l'attendibilità dei criteri di Legambiente nello stilare il dossier Ecosistema urbano. Avevo notato dei dati strani quattro anni fa su Macerata e mi attivai subito con i responsabili dell'associaizone e l'ufficio ambiente di Macerata. Va detto spiega Cherubini -, che Legambiente invia un questionario all'amministrazione ed acquisisce i dati che gli uffici di ogni Comune comunicano; non stabilisce dove collocare centraline o come prelevare dati. Riguardo a Macerata la prima cosa che balza agli occhi è che la città ha una buona qualità dell'aria (Pm10 valore medio 17,4, ndr), quando 12 anni fa l'aria era pessima, come si evince dai dati Ecosistema urbano 2007: Pm10 valore medio 33,6. Abbiamo preso provvedimenti in città per questo enorme problema per la salute pubblica? No, abbiamo solo spostato la centralina che ora produce dati non attendibili in quanto posizionata a Collevario. Questo è scorretto ed anche poco etico nei confronti di chi ha piazzato le centraline nelle vie trafficate».

Il fotovoltaico sparito

«Ma il dato più clamoroso è un altro - incalza Cherubini -. Dalle tabelle a corredo dello studio risulta che Macerata aveva nel 2018 fotovoltaico e solare per 13,4 kW ogni 1000 abitanti e che un anno dopo è scesa a 2,6 kW ogni 1000 abitanti. Chi ha smontato tutti questi impianti in un anno? Ciò che mi infastidisce è il fatto che la sensibilità ambientale e alla salute pubblica sono spesso manifesti vuoti. Si preferisce apparire che essere anche a livello amministrativo. E chi paga sono gli abitanti di rioni pericolosi per la salute pubblica».

Luca Muscolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA