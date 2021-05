Strada chiusa per Elcito La protesta delle attività

SAN SEVERINO Nasce un caso ad Elcito, il suggestivo borgo arroccato sulla roccia frazione di San Severino Marche, che negli ultimi anni ha avuto un fortissimo richiamo turistico. È in vigore dalla scorsa settimana un'ordinanza della provincia di Macerata, che stabilisce che dalle 8 alle 20, nei giorni prefestivi e festivi, è vietato il transito delle auto lungo la strada provinciale che da San Severino conduce al borgo, in particolare dall'incrocio con la provinciale per Apiro rendendo di fatto impossibile arrivare a tante persone che non possano percorrere diversi chilometri a piedi. Resta aperta la possibilità di raggiungere Elcito dal bosco di Canfaito, attraverso una strada bianca non asfaltata, che però rischia di essere chiusa quando i parcheggi a Canfaito raggiungono il numero massimo di capienza disponibile. Questo provvedimento ha suscitato la reazione di Roberta Cuomo, 26enne titolare dell'unica attività presente ad Elcito, il ristoro Il Cantuccio, che sulla pagina Fb del locale ha postato un lungo sfogo in cui spiega perché la sua attività viene penalizzata.

Lo sfogo

Spiega la ragazza: «Elcito è un borgo tra i più belli delle Marche, ma privo di abitanti. Pertanto la mia attività è aperta nei giorni prefestivi e festivi. Dopo mesi di totale chiusura causa Covid, finalmente ci è stata data la possibilità di riaprire per i giorni 1 e 2 maggio. In vista della riapertura, durante la settimana ci siamo organizzati per accontentarvi al meglio in previsione del solito afflusso in queste giornate di festa. Venerdì 30 aprile, con enorme dispiacere, ho appreso di questa ordinanza che dispone la chiusura della strada al transito, diffusa tramite social, ma mai comunicata con anticipo ai diretti interessati di tutte le piccole attività artigianali della zona. In barba ad attori che si prodigano ad organizzare concerti ed eventi con personaggi dello spettacolo e della musica che si offrono gratis per rilanciare il nostro territorio già martoriato da eventi sismici, le amministrazioni locali non aiutano all'intento. Spero che questo mio sfogo di ragazza di 26 anni che ha investito i propri risparmi e si è indebitata per questa piccola attività ancora da saldare, venga letta e condivisa da più persone possibili».

m. o.

