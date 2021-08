Storie di vino e di cultura tra Macerata e Civitanova

MACERATA L'anteprima e la prima, Cabaret e Ars Vivendi, Macerata e Civitanova. Nessun campanile, Genius Loci- Storie di vino e di cultura, l'evento legato al bando della Regione Marche, Marche, dalla vigna alla tavola, ideato dall'assessore regionale Mirco Carloni, è ai nastri di partenza e si presenta come era nella previsione: capace di aggregare ed unire le tante anime vitivinicole, gastronomiche ed artistiche della regione con un unico obiettivo: promuovere le eccellenze territoriali e farle conoscere in giro per l'Italia e, perchè no, per il mondo. Genius Loci Storie di vino e di cultura si aprirà con l'anteprima di mercoledì prossimo (11 agosto) al bar Ca'Bar Et di Macerata, nel locale di Giorgio Ripari e Laura Splendiani.

Le prelibatezze

Prelibatezze gastronomiche esclusivamente a chilometro zero, in degustazione i vini della azienda Le Serate (Barbula, Calcinello), dell'azienda di Andrea Giorgetti (Ribona, Rosato Rosso Piceno) della azienda Finocchi (rosè spumantizzato, Verdicchio, Incrocio Bruni 54) e della azienda Saputi (Ribona spumantizzato, Sauvignon, Ribona). L'aspetto musicale dal vivo sarà curato dal trio jazz Brusirco. Territorio per territorio, spazio anche al verde e agli arredi firmati dall'Agrotecnica di Giovanni Orlandi. Quanto ad Ars Vivendi di Civitanova, giovedì 12 agosto, il programma enologico prevede vini delle aziende Pantaleone (Chicca Passerina brut, Boccascena Marche rosso) Podere Sabbioni (Colli Maceratesi Ribona e Ribona della famiglia), Montecappone ( Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore riserva Utopia). La voce narrante della serata sarà quella dell'attore marchigiano Lorenzo Marziali. Insomma serate tutte la vivere all'insegna del gusto e della tradizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA