Stop alle gite per le scuole Colpo al turismo di Recanati

RECANATI Le ricadute negative del Coronavirus rischiano di abbattersi su Recanati molto prima di quanto si temesse. La sospensione delle gite scolastiche annunciata sabato dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, infatti, rischia di mettere in ginocchio un comparto economico tradizionalmente importante per la città. Recanati vive di turismo culturale, all'interno di questa voce le gite scolastiche sono una componente importante. L'azzeramento dei viaggi di istruzione, che vengono organizzati soprattutto in primavera, costituisce un danno notevolissimo. Questo periodo dell'anno scolastico rappresenta per tante attività un momento intenso di lavoro e ora, con il divieto, si trovano a veder crollare il giro di affari. All'uscita dalla riunione la ministra Azzolina ha peraltro sottolineato l'impegno a fare in modo che la decisione diventi subito operativa. Per l'esponente del Governo si tratta di un provvedimento preso a scopo precauzionale che «si rende necessario in questo scenario». Inoltre ha assicurato un continuo monitoraggio della situazione per intervenire nel caso dovessero presentarsi delle novità. «Il Governo e le autorità sanitarie stanno facendo un lavoro serio e scrupoloso - ha spiegato in un post su Facebook - tenendo conto di un quadro che muta rapidamente». Naturalmente, la situazione viene seguita anche dall'amministrazione comunale e dai vertici delle scuole. La consapevolezza della necessità di adottare ogni precauzione per impedire la diffusione della malattia è unanime, ma non si nasconde la preoccupazione per gli effetti negativi della situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA