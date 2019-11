Stop al cyberbullismo con il Villaggio digitale

LA PREVENZIONE

MACERATA Vittima del cyberbullismo, si è lanciata dalla finestra e si è tolta la vita a soli 14 anni. È morta così Carolina Picchio, dopo essere stata tormentata dai bulli per un video circolato su Whatsapp. Era il 2013 e quella triste storia è diventata, in Italia, il caso simbolo di quanto i telefoni, se usati in maniera non corretta, possano diventare pericolosi nelle mani dei ragazzi. Il suo papà, Paolo Picchio, che ha fondato una associazione dopo la tragedia, sarà ospite dell'evento Villaggio Digitale, un appuntamento in due giornate, 22 e 23 novembre, che si svolgerà ad Appignano.

L'organizzazione

Un festival realizzato da Red - Rete Educazione Digitale, l'associazione maceratese fondata da Raffaele Daniele che si occupa di educazione digitale, in collaborazione con il Comune di Appignano, dedicato ai rischi e alle opportunità del web. Da anni l'associazione Red, nata dalla consapevolezza di una diffusa mancanza di conoscenza riguardo il vasto mondo della rete, cerca di fornire agli utenti (con una attenzione particolare nei confronti dei più giovani) strumenti incisivi allo scopo di fronteggiare diversi aspetti critici legati ai dilaganti network digitali. Da qui l'idea del Villaggio Digitale: due giorni per parlare alla cittadinanze digitale di quelle che sono le buone pratiche per un uso consapevole e sicuro dei nuovi mezzi tecnologici, che hanno ormai un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Venerdì 22 novembre, ore 21, presso l'oratorio parrocchiale del Comune di Appignano in via Dante Alighieri, si svolgerà l'incontro con Paolo Picchio, padre di Carolina, spinta come si diceva al suicidio ad appena 14 anni, dopo essere stata suo malgrado protagonista di un video circolato su Whatsapp. Dopo settimane di ingiurie, sberleffi, parole infamanti e un peso insopportabile da sostenere, la giovane Carolina si lanciò dalla finestra della sua abitazione, a Novara. È diventata il simbolo della lotta al cyberbullismo grazie al padre che, poco dopo, ha dato vita alla Fondazione Carolina. «A Carolina si legge sul sito ufficiale dell'associazione - è dedicata la prima legge in Europa contro il cyberbullismo. Grazie a Carolina non è più possibile banalizzare l'odio nel web come semplici ragazzate: lo ha stabilito il primo processo in Italia su cyberbullismo».

I presenti

Di questo, e molto altro, si parlerà nel corso dell'incontro col padre di Carolina, al quale prenderanno parte Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione, e Cinzia Grucci, dirigente della polizia postale Marche. Il giorno dopo, sabato 23 novembre, ore 9 e ore 17, doppio appuntamento con studenti impegnati in una sfida sui temi dell'era digitale. La squadra vincitrice sarà insignita del titolo di Campioni del Villaggio Digitale. Sempre sabato, alle ore 21, presso il teatro Gasparrini, serata finale con Jack Nobile, prestigiatore e creator da oltre 800 mila iscritti sul canale Youtube, diventato in rete uno dei maghi più famosi d'Italia. Un'occasione per conoscere la storia di Jack e le sue attenzioni nell'uso dei social network, ma anche un momento di svago col suo spettacolo di magia. L'ingresso è gratuito.

c. mar.

