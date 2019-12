Stop ai botti di Capodanno il divieto anche a Macerata

LA SICUREZZA

MACERATA A Macerata niente botti per il Capodanno in piazza Mazzini e per il tour Tutti i Capodanni del mondo che toccherà i vari locali cittadini, a partire dalle ore 12 di oggi fino alle 3, per salutare l'arrivo del 2020 con un brindisi ad orari diversi a seconda del fuso orario. Il sindaco ha emesso l'ordinanza con il divieto, oggi e domani, di far esplodere petardi, botti e fuochi d'artificio in tutto il territorio comunale e in piazza Mazzini dove è vietato anche introdurre contenitori di vetro e spray urticante durante la serata di musica live organizzata dal Comune e dalla Pro Loco Macerata a partire dalle 23.30 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Le multe per i trasgressori vanno da 25 a 500 euro. Il provvedimento del sindaco Carancini trova ragione nella tutela dell'incolumità, nella sicurezza urbana e nella protezione del patrimonio pubblico e degli animali sul territorio. Ogni anno, infatti, si verificano gravi infortuni a persone che utilizzano botti e petardi nonché conseguenze a carico degli animali che, spaventati dai botti, perdono l'orientamento vagando in città mettendo in pericolo per se stessi, persone e cose. L'ordinanza di Carancini segue quella analoga del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. Anche i comuni di Corridonia, Treia, Pollenza e Porto Recanati hanno detto no ai botti di Capodanno. Le ordinanza adottate anche per eliminare gli effetti negativi che i fuochi d'artificio hanno sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, per via del loro udito più sviluppato. «I botti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelli di cani e gatti che fuggono perdendo l'orientamento - si legge nell'ordinanza del vicesindaco di Treia Buschittari - con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi».

A Porto Recanati oltre che petardi e fuochi d'artificio è vietato anche l'uso di spray urticanti.

Veronica Bucci

