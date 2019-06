Stop abbandono dei rifiuti giro di vite contro i furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPEGNOMACERATA Un calo della raccolta per indifferenziato ed organico in città che potrebbe avere positivi effetti non solo sull'ambiente ma anche sulla Tari. Prosegue la lotta a chi abbandona i rifiuti o li conferisce in malo modo. L'assessore all'Ambiente, Mario Iesari, fa il quadro di una situazione complessiva che vede il capoluogo fare importanti passi in avanti nell'ambito della raccolta rifiuti e della salvaguardia ambientale. La diminuzione«In questi primi quattro mesi del 2019 esordisce l'assessore Iesari- si può segnalare una...