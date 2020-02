Stadio, restyling da 1,9 milioni attesa per il via libera del Coni

IL PROGETTO

MACERATA Entro marzo arriverà la progettazione definitiva del recupero dello stadio della Vittoria. Gli incartamenti, inviati dal Comune al Coni a fine gennaio, sono stati esaminati dalla commissione che segue l'iter che porterà poi alla concessione del finanziamento necessario per bandire la gara ed individuare l'impresa, o le imprese visto l'elevato importo del finanziamento e l'ampio ventaglio di opere da realizzare, per il restyling di campo di gioco e dell'intero impianto grazie al piano pluriennale istituito dal governo con il fondo Sport e Periferie che vale 1,9 milioni di euro.

L'iter

«Il progetto lo avevamo già portato al Coni sul finire dello scorso anno ricorda l'assessore allo Sport, Alferio Canesin- e ci era stato chiesto di apportare alcune modifiche al progetto necessarie, visto anche la complessità dell'impianto, dove non c'è solamente la parte sportiva che verrà toccata ma anche quella monumentale e del parco. La Lega Nazionale Dilettanti già lo scorso settembre aveva dato il via libera al progetto di ristrutturazione del fondo del campo di calcio mentre per il progetto complessivo di tutto l'impianto è necessario l'ok da parte del Coni che poi è anche il soggetto finanziatore. La commissione sta valutando l'intero progetto che va dalla parte sportiva a quella della sicurezza, della mobilità, degli spogliatoi e delle tribune stesse che saranno oggetto di intervento. Questi aggiustamenti richiesti sono stati apportati al progetto ed ora ci attendiamo che il Coni possa dare il via libera definitivo a marzo».

Il passaggio

E' chiaro, però, che non basterà questo passaggio per poter aprire il giorno dopo i cantieri allo stadio della Vittoria. Il Coni potrà sbloccare la parte relativa ai finanziamenti, ma poi ci sarà tutto l'iter necessario per qualsiasi opera pubblica si vada a realizzare. «Una volta che il Coni ci assegnerà il mutuo col relativo finanziamento spiega Canesin- dovremo fare una gara per il progetto esecutivo e l'assegnazione dei lavori che, quasi certamente, saranno effettuati da un'associazione temporanea di imprese, con più soggetti che si mettono assieme per lavorare vista la complessità e diversificazione delle opere da fare. Diciamo pure sul modello di quanto accaduto per il progetto del Centro Fiere di Villa Potenza. Considerate che, visto l'importo, si dovrà fare una gara europea che porterà via tra i 6/8 mesi. Dunque l'attività delle società sportive proseguirà regolarmente sino a fine campionato e durante l'estate. Poi si vedrà. Noi abbiamo iniziato l'iter ma poi spetterà alla nuova amministrazione stabilire le tappe successive della ristrutturazione del campo dei Pini».

Il restyling

Il restyling dello stadio della Vittoria riguarderà la sostituzione del manto in erba sintetica, il rifacimento delle panchine in campo e la sostituzione degli elementi posticci in metallo lungo le gradinate. Previsto anche il potenziamento dell'offerta strutturale organizzando all'interno del parco un percorso vita e un'area denominata Terzo tempo per favorire la socializzazione tra squadre avversarie che si affrontano, specialmente favorendo la fascia di età più giovane. Verranno anche aumentati i servizi igienici per poter permettere una migliore fruizione dell'ambiente: un nuovo bagno per gli ospiti sarà ricavato all'interno dell'attuale biglietteria. Per quanto concerne il recupero monumentale dell'antico impianto posto nel cuore di Macerata si procederà con il restauro degli elementi architettonici di pregio, cioè di tutti i paramenti murari e in calcestruzzo della tribuna, delle gradinate, delle balaustre e dei muri perimetrali e la sostituzione dei cancelli. Saranno riorganizzati tutti i percorsi interni al parco: per quanto riguarda i percorsi carrabili sarà rifatto il manto con una pavimentazione stabilizzata in perfetta armonia con l'ambiente circostante, mentre per quelli pedonali si prevede una pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista. Altro impianto calcistico che andrà incontro ad un restyling è il campo del rione Pace dove l'amministrazione ha programmato i lavori che riguarderanno la nuova recinzione e la sostituzione del fondo in sintetico. «In questo caso avremo il mutuo per i lavori entro i primi giorni di marzo conclude Canesin -: gli uffici hanno trovato il modo di sbloccare la situazione relativa alla proprietà del terreno di gioco che è della Curia. A breve avremo la delibera di accordo in giunta, poi passerà in consiglio comunale. Intanto abbiamo già il progetto approvato che prevede un investimento di 420 mila euro. L'obiettivo è di fare i lavori entro l'estate 2020 ed avere l'impianto utilizzabile per la prossima stagione sportiva».

Mauro Giustozzi

