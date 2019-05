Spettacolo contro le insidie del web Tra palco e realtà regala emozioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

L'EVENTOMACERATA Quando Internet non è più solo una risorsa ma diventa una trappola entrano in gioco meccanismi pericolosi specialmente per i più piccoli. Questo è quello che cercano di combattere giorno dopo giorno diverse realtà, le stesse che si sono impegnate promuovendo la manifestazione Tra palco e realtà, giunta alla terza edizione. Protagonisti gli studenti di quattro scuole della provincia. I calendario Gli incontri formativi sono cominciati nel 2018 insieme ai soggetti promotori (questura, polizia postale, Asur), per poi...