Spazio in Consiglio per un delegato degli universitari

L'INIZIATIVA MACERATA Tra i progetti dell'amministrazione comunale c'è quella di introdurre in consiglio comunale il rappresentante degli studenti universitari. Per dare rilievo e visibilità al ruolo dell'ateneo in città. «Ma questo non può bastare sottolinea Andrea Marchiori- quando poi ci sono atteggiamenti di ostilità verso un'università che rappresenta non solo il motore culturale della città ma anche quello economico per via dell'indotto che crea. Sarebbe opportuno che protagonisti come Comune e Università di Macerata...