Spacciavano cocaina dalla costa all'interno Tre pusher arrestati

L'INCHIESTA

MACERATA Seicento grammi di cocaina spacciati tra novembre 2020 e lo scorso marzo, una sessantina i clienti, tre le persone finite agli arresti domiciliari. Si è conclusa così, con l'esecuzione di tre misure custodiali l'operazione Cespuglio che ha visto impegnati i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Macerata dallo scorso autunno. Nelle prime ore del pomeriggio di mercoledì i finanzieri di diversi Reparti del Comando provinciale di Macerata insieme a cani antidroga hanno eseguito l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, Domenico Potetti, su richiesta del sostituto procuratore Enrico Riccioni.

Le ordinanze

In manette sono finiti Romolo Perugini, 58 anni di Morrovalle, Raoul Codoni, 50 anni di Petriolo e Giovannino Alfredo Straffi, 63 anni di San Ginesio. Dalle indagini condotte dai finanzieri guidati dal tenente colonnello Massimiliano Bolognese, sarebbe stato Perugini ad agire come fornitore abituale degli altri due che poi, operando per proprio conto, avrebbero rifornito i propri clienti con la cocaina acquistata.

L'operazione

L'operazione è stata convenzionalmente denominata Cespuglio perché quello sarebbe stato lo pseudonimo usato da uno dei tre arrestati, da quanto emerso alcuni dei clienti non sapevano neppure quale fosse il suo vero nome, ma quando avevano bisogno di cocaina chiamavano Cespuglio. L'attività investigativa è scaturita da un controllo effettuato dai finanzieri nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di quel controllo i militari delle Fiamme gialle decisero di approfondire gli accertamenti avviando capillari verifiche. Coordinati dalla locale Procura, gli uomini del tenente colonnello Bolognese hanno registrato un'intensa e costante attività di cessione di cocaina, posta in essere sia sul litorale (in particolare a Civitanova) che nelle zone interne, nell'hinterland dei Monti Sibillini (Sarnano, San Ginesio, Ripe San Ginesio, Urbisaglia e Petriolo).

Gli accertamenti

I finanzieri hanno eseguito mirati accertamenti sia attraverso attività sul campo (osservazione, pedinamenti e appostamenti) sia attraverso indagini tecniche, raccogliendo anche numerose testimonianze che hanno permesso di risalire all'identità dei tre uomini. Da quanto accertato gli incontri per la cessione della droga avvenivano in luoghi appartati ed erano sempre di breve durata per evitare di essere scoperti, per la finanza gli indagati avrebbero operato in modo organizzato e professionale, riuscendo a coprire un ampio e fiorente mercato. Man mano che le indagini andavano avanti i militari hanno eseguito numerosi sequestri di stupefacente, poi lo scorso febbraio Codoni fu arrestato in flagranza. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria lo fermarono mentre era a bordo di un furgone a Petriolo, addosso aveva circa quattro grammi di cocaina e i militari, come avviene in questi casi, estesero i controlli anche all'abitazione del 50enne.

La perquisizione

Dalla perquisizione domiciliare venne fuori un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, pari a circa 48 grammi. Nella successiva udienza di convalida, difeso dall'avvocato Achille Castignani, il 50enne disse che la droga era per uso personale, fu rimesso in libertà ma con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei mesi di indagine dell'operazione Cespuglio i finanzieri hanno ricostruito un'ingente movimentazione di cocaina, per circa 600 grammi, caratterizzata da numerosissime cessioni nei confronti di una vasta platea di acquirenti, in totale una sessantina.

Le difese

Gli arrestati sono difesi dagli avvocati Marco Fabiani e Vando Scheggia (per Perugini e Straffi) e Achille Castignani (Codoni). «Dobbiamo leggere l'ordinanza cautelare ha commentato l'avvocato Fabiani , sono oltre 100 pagine, ci sono tanti aspetti da chiarire». A breve il gip fisserà l'interrogatorio di garanzia per i tre arrestati, in quella sede gli indagati potranno decidere se rispondere alle domande del giudice e dare la loro versione dei fatti oppure avvalersi della facoltà di non rispondere.

Benedetta Lombo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA